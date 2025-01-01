Правила участия
-20% на декоративную и уходовую косметику для лица!
Скидка не действует на товары брендов Catrice и Essence.
Как получить скидку
В розничном магазине:
- Выберите товары с белыми ценниками
- На кассе предъявите купон, который размещен на странице
- Купон действует только по карте постоянного покупателя. Если у вас нет карты лояльности, то вы можете оформить ее в магазине и сразу применить.
Подробные условия
- Скидка не суммируется с другими акциями - Купон можно использовать 1 раз на 1 Карту покупателя - Скидка предоставляется участникам программы лояльности «Улыбки радуги»
Срок действия скидки до 30 октября 2025 года