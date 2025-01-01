Правила участия

-20% на декоративную и уходовую косметику для лица!



Скидка не действует на товары брендов Catrice и Essence.



Как получить скидку



В розничном магазине:

- Выберите товары с белыми ценниками

- На кассе предъявите купон, который размещен на странице

- Купон действует только по карте постоянного покупателя. Если у вас нет карты лояльности, то вы можете оформить ее в магазине и сразу применить.



Подробные условия

- Скидка не суммируется с другими акциями - Купон можно использовать 1 раз на 1 Карту покупателя - Скидка предоставляется участникам программы лояльности «Улыбки радуги»



Срок действия скидки до 30 октября 2025 года