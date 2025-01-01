Правила участия

Акция действует для всех держателей карты лояльности Улыбки радуги — для новых и для постоянных клиентов.



Как получить скидку в розничных магазинах:

1. Найдите товары с белыми ценниками.

2. Предъявите на кассе этот купон (покажите с экрана) и свою карту лояльности.



У вас ещё нет карты? Это не проблема!

Оформите карту лояльности Улыбки радуги на кассе или онлайн и сразу воспользуйтесь скидкой 25% на свою покупку!



Важные условия акции



Скидка по акциии не суммируется и с другими специальными предложениями

Лимиты: 1 купон действует только по 1 карте лояльности.



Срок действия акции до 31 января 2026 года.