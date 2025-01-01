Правила участия
Акция действует для всех держателей карты лояльности Улыбки радуги — для новых и для постоянных клиентов.
Как получить скидку в розничных магазинах:
1. Найдите товары с белыми ценниками.
2. Предъявите на кассе этот купон (покажите с экрана) и свою карту лояльности.
У вас ещё нет карты? Это не проблема!
Оформите карту лояльности Улыбки радуги на кассе или онлайн и сразу воспользуйтесь скидкой 25% на свою покупку!
Важные условия акции
Скидка по акциии не суммируется и с другими специальными предложениями
Лимиты: 1 купон действует только по 1 карте лояльности.
Срок действия акции до 31 января 2026 года.