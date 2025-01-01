Правила участия

-20% всем новеньким!

Дарим скидку -20% для новых участников программы лояльности «Ленты». Скидка действует при покупке в розничных магазинах, на сайте и в мобильном приложении «Улыбки радуги».



Условия акции



1. Где действует скидка

В розничных магазинах, интернет-магазине и мобильном приложении «Улыбка радуги».



2. Как получить скидку

В интернет-магазине и мобильном приложении

- Добавьте неакционные товары в корзину

- Введите промокод «ЛЕНТА» (требуется авторизация в личном кабинете)



В розничном магазине:

- Выберите товары с белыми ценниками

- На кассе предъявите штрих-код, который размещен на странице с правилами акции



3. Подробные условия

- Скидка не суммируется с другими акциями

- Промокод «ЛЕНТА» работает только в интернет-магазине и мобильном приложении

- Штрих-код можно использовать 1 раз на 1 Карту покупателя

- Для онлайн-покупок обязательна авторизация

- Скидка предоставляется участникам программы лояльности «Улыбки радуги»



Срок действия скидки до 31 декабря 2025 года