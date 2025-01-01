-20% всем новеньким!
Дарим скидку -20% для новых участников программы лояльности «Ленты». Скидка действует при покупке в розничных магазинах, на сайте и в мобильном приложении «Улыбки радуги».
Условия акции
1. Где действует скидка
В розничных магазинах, интернет-магазине и мобильном приложении «Улыбка радуги».
2. Как получить скидку
В интернет-магазине и мобильном приложении
- Добавьте неакционные товары в корзину
- Введите промокод «ЛЕНТА» (требуется авторизация в личном кабинете)
В розничном магазине:
- Выберите товары с белыми ценниками
- На кассе предъявите штрих-код, который размещен на странице с правилами акции
3. Подробные условия
- Скидка не суммируется с другими акциями
- Промокод «ЛЕНТА» работает только в интернет-магазине и мобильном приложении
- Штрих-код можно использовать 1 раз на 1 Карту покупателя
- Для онлайн-покупок обязательна авторизация
- Скидка предоставляется участникам программы лояльности «Улыбки радуги»
Срок действия скидки до 31 декабря 2025 года