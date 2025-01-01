Правила участия

Акция действует для всех держателей карты лояльности Улыбки радуги — для новых и для постоянных друзей.



Как получить скидку в розничных магазинах:

1. Найдите товары с белыми ценниками.

2. Наберите их на сумму от 1 000 рублей.

3. Предъявите на кассе этот купон (покажите с экрана) и свою карту лояльности.



У вас ещё нет карты? Это не проблема!

Оформите карту лояльности Улыбки радуги на кассе или онлайн и сразу воспользуйтесь скидкой 35% на свою покупку!



Как получить скидку в онлайн:

1. Перейдите на наш сайт или скачайте мобильное приложение

2. Добавьте в корзину товары с белыми ценниками на общую сумму от 1 000 рублей.

3. Введите промокод УЛЫБКА40 в специальное поле при оформлении каждого из ваших первых трёх заказов.



Важно: Скидка 40% применяется к каждому из первых трёх заказов, соответствующих условию.



Важные условия акций

Сумма для скидки: В обеих акциях для применения скидки сумма выбранных товаров с белыми ценниками должна быть не менее 1 000 рублей.

Скидки по акциям не суммируются и с другими специальными предложениями

Лимиты:

В магазинах: 1 купон действует только по 1 карте лояльности.

Онлайн: скидка доступна новым клиентам на первые 3 заказа.



Срок действия до 31 декабря 2025 года.