Акция действует для всех держателей карты лояльности Улыбки радуги — для новых и для постоянных друзей.
Как получить скидку в розничных магазинах:
1. Найдите товары с белыми ценниками.
2. Наберите их на сумму от 1 000 рублей.
3. Предъявите на кассе этот купон (покажите с экрана) и свою карту лояльности.
У вас ещё нет карты? Это не проблема!
Оформите карту лояльности Улыбки радуги на кассе или онлайн и сразу воспользуйтесь скидкой 35% на свою покупку!
Как получить скидку в онлайн:
1. Перейдите на наш сайт или скачайте мобильное приложение
2. Добавьте в корзину товары с белыми ценниками на общую сумму от 1 000 рублей.
3. Введите промокод УЛЫБКА40 в специальное поле при оформлении каждого из ваших первых трёх заказов.
Важно: Скидка 40% применяется к каждому из первых трёх заказов, соответствующих условию.
Важные условия акций
Сумма для скидки: В обеих акциях для применения скидки сумма выбранных товаров с белыми ценниками должна быть не менее 1 000 рублей.
Скидки по акциям не суммируются и с другими специальными предложениями
Лимиты:
В магазинах: 1 купон действует только по 1 карте лояльности.
Онлайн: скидка доступна новым клиентам на первые 3 заказа.
Срок действия до 31 декабря 2025 года.