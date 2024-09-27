Правила участия

С 22 августа по 22 сентября совершите покупку любых 2-х товаров бренда Garnier в розничных магазинах сети «Улыбка радуги» с применением карты лояльности, зарегистрируйте чек в форме регистрации и участвуйте в розыгрыше призов.

Призы: 65 призов — 35 рюкзаков и 30 колонок Алиса лайт.

Определение победителей: не позднее 27.09.2024 года (включительно).

Акция не проводится в интернет-магазине и мобильном приложении «Улыбка радуги».



С подробными правилами и условиями проведения Акции можно ознакомиться по ссылке.