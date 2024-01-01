Правила участия

С 1 декабря 2024 года по 8 января 2025 года совершите покупку на сумму от 699 руб. продуктов брендов Garnier и L’Oreal Paris в розничных магазинах сети «Улыбка радуги» с применением карты лояльности, зарегистрируйте чек в форме регистрации и участвуйте в розыгрыше суперпризов.



Призы: 63 приза — 1 смартфон, 2 стайлера Dyson, 30 наушников и 30 портативных проекторов.



С подробными правилами и условиями проведения Акции можно ознакомиться по ссылке.