Правила участия

С 4 марта по 8 апреля совершите покупку на сумму от 699руб продуктов брендов Garnier и L’Oreal Paris в розничных магазинах сети «Улыбка радуги» с применением карты лояльности, зарегистрируйте чек в форме регистрации и участвуйте в розыгрыше суперпризов.



С подробными правилами и условиями проведения Акции можно ознакомиться по ссылке.