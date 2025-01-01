Регистрация чекаЧтобы принять участие введите ниже 26-ти значный код, указанный на чеке и ваши контактные данные.
Правила участия
С 4 марта по 8 апреля совершите покупку на сумму от 699руб продуктов брендов Garnier и L’Oreal Paris в розничных магазинах сети «Улыбка радуги» с применением карты лояльности, зарегистрируйте чек в форме регистрации и участвуйте в розыгрыше суперпризов.
С 4 марта по 8 апреля совершите покупку на сумму от 699руб продуктов брендов Garnier и L’Oreal Paris в розничных магазинах сети «Улыбка радуги» с применением карты лояльности, зарегистрируйте чек в форме регистрации и участвуйте в розыгрыше суперпризов.
С подробными правилами и условиями проведения Акции можно ознакомиться по ссылке.