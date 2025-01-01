Правила участия

По 7 декабря включительно соверши покупку детской зубной пасты Sensodyne ProЭмаль Junior «Мятная жвачка» от 6 до 14 лет 50мл или детской зубной пасты Sensodyne ProЭмаль Kids «Клубничный коктейль» от 2 до 6 лет 50мл в розничном магазине, на сайте или в мобильном приложении «Улыбка радуги» и получи 50 баллов на карту лояльности, а также возможность выиграть электронные сертификаты на покупку детской эклектической зубной щётки или детского ирригатора, сертификат в «Мир кубиков», а также главный приз – ДМС номиналом 300 000 рублей.



Для получения гарантированного приза и участия в розыгрыше необходимо применить карту лояльности.



Как узнать о выигрыше и получить приз:15 декабря 2025 года на этой странице появится список победителей. Мы также позвоним вам на номер, указанный в программе лояльности «Улыбка радуги».



Если вы в списке победителей призов 1-го уровня и Главного приза— всё просто:



1. После публикации списка победителей с 15.12.2025 по 19.12.2025 (включительно), до 20:00 по московскому времени, или звонка от нас, напишите на e-mail, указанный рядом с вашим именем.



2. В письме укажите полный номер вашей карты лояльности — это нужно, чтобы подтвердить выигрыш и получить приз.



Полные правила акции