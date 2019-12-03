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Средство Unicum для чистки ковров и мягкой мебели 500мл

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Артикул: 3054027

Описание от производителя:
Средство для чистки ковров и мягкой мебели  - современное концентрированное средство для комплексной чистки ковров, ковровых покрытий, обивки мягкой мебели и автомобилей. Легко удаляет повседневные загрязнения, нейтрализует неприятные запахи, удаляет пятна и восстанавливает яркость красок. После обработки средством остается  нанослой, защищающий от проникновения загрязнений и облегчающий последующие очистки.

Состав:
Деминерализованная вода,АПАВ 5-15%,нейтрализатор запахов,функциональные добавки,гипоаллергенная ароматическая композиция,концентрат.

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  • Лечебные свойства:
    • Устранение неприятных запахов: Дезодорирующий эффект
    • Очищение: Очищающий эффект
    • Восстановление: Восстанавливающий эффект
  • Применение:
    • Процесс: Для чистки
    • Место применения: Для дома
    • Объект применения: Ковры
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Средство Unicum для чистки ковров и мягкой мебели 500мл
03.12.2019 11:39:27
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Отличное средство! Отличный магазин!
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