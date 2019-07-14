Ваш город – Ашберн?

В вашем городе пока нет магазинов Улыбка Радуги.
Вы можете выбрать ближайший к вам город:

Да Выбрать другой город

От выбранного города зависят цены, наличие товара и способы доставки.

Контакты Доставка Оплата Вакансии Франчайзинг Отзывы Подарочные карты
Все
0 в корзине 0 в избранном
© Copyright 2020. Все права защищены ООО « Дрогери ритейл»

Антибактериальное моющее средство Astonish для кухонных поверхностей " Цитрусовый сад " 750мл

Внешний вид товара может отличаться от представленного на сайте.
1 отзывов
188 ₽
Добавить
в избранное Убрать
из избранного

Наличие в магазинах

Доставка до двери от 2-х дней

Доставка до пункта выдачи от 1-го дня

Доступно только в магазинах
Бонус:+ 4 баллa
+ 5 бонусов
Цены в отдельных розничных магазинах могут отличаться от цены, указанной на сайте
Артикул: 3113339
  • Лечебные свойства:
    • Очищение: Очищающий эффект
    • Защита: Защитная функция
    • Антисептик: Антибактериальный эффект
  • Применение:
    • Процесс: Для мытья
    • Место применения: Кухня
    • Объект применения: Кухонная утварь
Свидетельство о государственной регистрации (1) Информационное письмо (1)

Отзывы  (1)

Средний рейтинг основанный на 1 отзывах

1 из 5

5 звёзд
0
4 звeзды
0
3 звeзды
0
2 звeзды
0
1 звeзда
1
Написать отзыв

Написать отзыв

Оценка

Выберите то количество звёзд, которое отражает ваше общее удовлетворение товаром.

Ваш отзыв:

Введено символов: 0 / 200

Советы и рекомендации по составлению отзыва:

  • Сфокусируйтесь только на этом продукте. Расскажите покупателям Ваше мнение о продукте
  • Свяжитесь с нами при наличии проблем, не касающихся специфики товара (доставка, гарантия, сервис)

Вы бы порекомендовали этот товар другу?

Ссылка на видео (Youtube или Vimeo)

  • Отзывы (1)
  • Комментарии (0)
  • Вопросы (0)

Фильтр

Общий рейтинг (1)
  • Общий рейтинг (1)
  • (1)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)

Сортировать по:

Самые новые
  • Самые новые
  • Последние
  • Высокий рейтинг
  • Низкий рейтинг
  • Самые полезные
Антибактериальное моющее средство Astonish для кухонных поверхностей " Цитрусовый сад " 750мл
14.07.2019 11:20:40
Оценка товара
1
1 5 1
мне совершенно не понравилось
Написать комментарий
Написание комментария требует предварительной регистрации на сайте

У меня уже есть регистрация на www.r-ulybka.ru

Я новый пользователь

Ничего не найдено

Ответить
Написание комментария требует предварительной регистрации на сайте

У меня уже есть регистрация на www.r-ulybka.ru

Я новый пользователь

Задать вопрос
Написание вопроса требует предварительной регистрации на сайте

У меня уже есть регистрация на www.r-ulybka.ru

Я новый пользователь

Ничего не найдено

Остатки отображаются на утро текущего дня и могут не отражать действительность.
Фильтры
Все магазины
Магазин "Улыбка радуги" - Сапроново, ул. Героя Советского Союза В.Н. Фокина
Московская обл., Ленинский р-он,Сапроново, Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., д. 18, корп. 3

пн-вс 09:00-22:00
в наличии мало
Чебоксары, б-р Эгерский
Чувашская Республика, Чебоксары, Эгерский б-р, д. 20В

пн-вс 09:00-21:00
в наличии мало
Магазин "Улыбка радуги" - Борисовичи, ул. Завеличенская
Псковская обл., Псковский р-он, Борисовичи, Завеличенская ул., д. 23 (ТДЦ "Fjord Plaza")

пн-вс 10:00-22:00
в наличии мало
Пенза, ул. Ворошилова
Пензенская обл., Пенза, Ворошилова ул., д. 1

пн-вс 08:00-23:00
в наличии мало
Стерлитамак, ул. Коммунистическая
Республика Башкортостан, Стерлитамак, Коммунистическая ул., д. 43

пн-вс 09:00-21:00
в наличии мало
Уфа, ул. Революционная
Республика Башкортостан, Уфа, Революционная ул., д. 84

пн-вс 09:00-21:00
в наличии мало
Нефтекамск, ул. Парковая
Республика Башкортостан, Нефтекамск, Парковая ул., д. 2Б

пн-вс 09:00-21:00
в наличии мало
Магазин "Улыбка радуги" - Москва, ул. Грина
Москва, Грина ул., д. 7
Бульвар Дмитрия Донского
пн-вс 10:00-22:00
магазин и пункт выдачи
в наличии мало
Магазин "Улыбка радуги" - Бугры, ул. Шоссейная
Ленинградская обл., Бугры, Шоссейная ул., д. 7, лит. Б

пн-вс 09:00-22:00
магазин и пункт выдачи
в наличии мало
Магазин "Улыбка радуги" - Сертолово, ул.Ларина
Ленинградская обл., Сертолово, Ларина ул., д. 15, корп. 2

пн-вс 09:00-21:00
магазин и пункт выдачи
в наличии мало
1 2 3 ... 23 24
Показать еще