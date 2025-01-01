Правила участия

С 1 по 31 мая совершите покупку на сумму от 799руб любого товара бренда L’OREAL PARIS в магазинах с применением карты лояльности, зарегистрируйте номер чека в форме и примите участие в розыгрыше суперпризов.



Товары доступны по ссылке:

https://www.r-ulybka.ru/catalog/



С подробными правилами и условиями проведения Акции можно ознакомиться по ссылке.