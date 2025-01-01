РегистрацияЧтобы принять участие введите ниже 26-ти значный код с чека.
Правила участия
С 15 июня по 15 июля совершите покупку любого продукта бренда GARNIER AMBRE SOLAIRE в магазинах с применением карты лояльности, зарегистрируйте номер чека в форме и примите участие в розыгрыше ценных призов.
С 15 июня по 15 июля совершите покупку любого продукта бренда GARNIER AMBRE SOLAIRE в магазинах с применением карты лояльности, зарегистрируйте номер чека в форме и примите участие в розыгрыше ценных призов.
Товары доступны по ссылке:
r-ulybka.ru/catalog
С подробными правилами и условиями проведения Акции можно ознакомиться по ссылке.