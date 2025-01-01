РегистрацияЧтобы принять участие введите ниже 26-ти значный код с чека.
Правила участия
С 1 по 31 июля встречаем лето с улыбкой! Приобретайте от двух продуктов брендов Рексона, Акс и Camay участвующих в акции: дезодоранты и гели для душа в магазинах сети «Улыбка Радуги» с применением карты лояльности, зарегистрируйте номер чека в форме и примите участие в розыгрыше призов.
С 1 по 31 июля встречаем лето с улыбкой! Приобретайте от двух продуктов брендов Рексона, Акс и Camay участвующих в акции: дезодоранты и гели для душа в магазинах сети «Улыбка Радуги» с применением карты лояльности, зарегистрируйте номер чека в форме и примите участие в розыгрыше призов.
Товары доступны по ссылке:
r-ulybka.ru/catalog
С подробными правилами и условиями проведения Акции можно ознакомиться по ссылке.