Мы рады, что вы с Улыбкой!«Улыбка радуги» — федеральная сеть магазинов по уходу за собой и домом, крупнейшая на Северо-Западе и в Поволжье и вторая по величине в России.
Мы работаем для вас
В нашей команде 12 000 человек. Мы встречаем вас в более чем 1 400 магазинах, которые расположены в 270 городах России.
Наша миссия — дарить покупателям радость от повседневных покупок для себя любимых.
Наша миссия — дарить покупателям радость от повседневных покупок для себя любимых.
20+ лет опыта
12 000+ сотрудников
1 400+ магазинов
270+ городов
Более 20 лет«Улыбка радуги» прошла большой путь от одного розничного магазина до федеральной сети дрогери.
2001В Санкт-Петербурге открылся первый магазин «Ласка»
2004Бренд «Улыбка радуги». Сеть перешла на формат дрогери
2006«Улыбка радуги» открыла первый магазин в Карелии
2008Сеть открыла филиал в Мурманске и запустила СТМ
2009Федеральный уровень: выход в Московскую область
2011«Улыбка радуги» открыла первый магазин в Ярославле
2013В сети «Улыбка радуги» насчитывается 400 магазинов
2014Единый распределительный центр в Санкт-Петербурге
2015Сеть «Улыбка радуги» создала собственную франшизу
2016«Улыбка радуги» открыла собственный интернет-магазин
2017В сети «Улыбка радуги» насчитывается 500 магазинов
2018Создали собственное мобильное приложение
2019Сеть разработала WFM-систему «Мобильный аукцион»
2020Появились на маркетплейсах и сервисах доставки
2021В Перми открылся первый мультиформатный магазин сети
2022В сети «Улыбка радуги» насчитывается 1 000 магазинов
2023На 80% увеличила ассортимент собственных брендов
2001В Санкт-Петербурге открылся первый магазин «Ласка»
2004Бренд «Улыбка радуги». Сеть перешла на формат дрогери
2006«Улыбка радуги» открыла первый магазин в Карелии
2008Сеть открыла филиал в Мурманске и запустила СТМ
2009Федеральный уровень: выход в Московскую область
2011«Улыбка радуги» открыла первый магазин в Ярославле
2013В сети «Улыбка радуги» насчитывается 400 магазинов
2014Единый распределительный центр в Санкт-Петербурге
2015Сеть «Улыбка радуги» создала собственную франшизу
2016«Улыбка радуги» открыла собственный интернет-магазин
2017В сети «Улыбка радуги» насчитывается 500 магазинов
2018Создали собственное мобильное приложение
2019Сеть разработала WFM-систему «Мобильный аукцион»
2020Появились на маркетплейсах и сервисах доставки
2021В Перми открылся первый мультиформатный магазин сети
2022В сети «Улыбка радуги» насчитывается 1 000 магазинов
2023На 80% увеличила ассортимент собственных брендов
2001В Санкт-Петербурге открылся первый магазин «Ласка»
2004Бренд «Улыбка радуги». Сеть перешла на формат дрогери
2006«Улыбка радуги» открыла первый магазин в Карелии
2008Сеть открыла филиал в Мурманске и запустила СТМ
2009Федеральный уровень: выход в Московскую область
2011«Улыбка радуги» открыла первый магазин в Ярославле
2013В сети «Улыбка радуги» насчитывается 400 магазинов
2014Единый распределительный центр в Санкт-Петербурге
2015Сеть «Улыбка радуги» создала собственную франшизу
2016«Улыбка радуги» открыла собственный интернет-магазин
2017В сети «Улыбка радуги» насчитывается 500 магазинов
2018Создали собственное мобильное приложение
2019Сеть разработала WFM-систему «Мобильный аукцион»
2020Появились на маркетплейсах и сервисах доставки
2021В Перми открылся первый мультиформатный магазин сети
2022В сети «Улыбка радуги» насчитывается 1 000 магазинов
2023На 80% увеличила ассортимент собственных брендов
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Наша сила — в дружной команде
«Улыбка радуги» — это прежде всего продукт, который делается людьми и для людей. Многие сотрудники, включая меня, работают в компании более 15 лет. Мы стояли у истоков сети, открывали тридцатый магазин, потом сотый, а сейчас их больше 1 400! И мы можем гордиться тем, что компания выросла уже в 40 раз. Сейчас в нашей команде уже около 12 000 человек, которые трудятся на складах, за рулём, в офисах и контактном центре. И все мы делаем свою работу с любовью и заботой о наших покупателях.
Алексей БаулинГенеральный директор
С 2001 года помогаем вам заботиться о себе и своем доме«Улыбка радуги» - одна из первых дрогери-сетей в России. Что это значит? Дрогери — компактный магазин самообслуживания у дома, в котором широкий выбор средств для красоты и заботы о себе: декоративная и уходовая косметика, профессиональные средства для волос, а также товары, которые помогают сохранить чистоту и уют в доме. В «Улыбке радуги» вас ждут товары популярных торговых марок и эксклюзивных брендов, продуманная навигация, удобное расположение и экспертность персонала.
Мы уверены, что качественный уход за собой и за домом может быть простым и доступным, поэтому мы создали интернет-магазин и мобильное приложение. Оформить заказ из нашего магазина можно и на других платформах. С нами удобно и выгодно: скидки каждый день и прозрачная Программа лояльности позволяют сделать покупки для себя любимых еще более приятными.
«Улыбка радуги» - эксперт в области ритейла. Мы изучаем мировые практики и используем лучшие из них, Благодаря этому наши покупатели могут выбирать качественные товары, приобретать их быстро, выгодно, удобно и с удовольствием!
Мы используем на складах новейшие технологии и инструменты, в том числе собственной разработки. Благодаря инновационной логистике мы формируем и отгружаем заказы максимально оперативно.