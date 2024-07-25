«Улыбка радуги» — это прежде всего продукт, который делается людьми и для людей. Многие сотрудники, включая меня, работают в компании более 15 лет. Мы стояли у истоков сети, открывали тридцатый магазин, потом сотый, а сейчас их больше 1 400! И мы можем гордиться тем, что компания выросла уже в 40 раз. Сейчас в нашей команде уже около 12 000 человек, которые трудятся на складах, за рулём, в офисах и контактном центре. И все мы делаем свою работу с любовью и заботой о наших покупателях.

Алексей Баулин Генеральный директор