Бизнес с Улыбкой.

Сеть магазинов формата дрогери Улыбка радуги - ведущий ритейлер на Северо-Западе России.



Наши магазины занимают устойчивые позиции на рынке по продаже товаров косметики, парфюмерии и бытовой химии. В Сети представлена продукция известных торговых марок и уникальных брендов. Мы обслуживаем в месяц более 2 миллионов покупателей.



Для обеспечения бесперебойной работы магазинов нам требуются надёжные, постоянные и финансово устойчивые поставщики, способные поддерживать растущие потребности Сети.