Бизнес с Улыбкой -

Это надёжное и стабильное сотрудничество

Бизнес с Улыбкой.
Бизнес с Улыбкой.

Опыт и развитие

Сеть магазинов формата дрогери Улыбка радуги - ведущий ритейлер на Северо-Западе России.

Наши магазины занимают устойчивые позиции на рынке по продаже товаров косметики, парфюмерии и бытовой химии. В Сети представлена продукция известных торговых марок и уникальных брендов. Мы обслуживаем в месяц более 2 миллионов покупателей.

Для обеспечения бесперебойной работы магазинов нам требуются надёжные, постоянные и финансово устойчивые поставщики, способные поддерживать растущие потребности Сети.

20+

лет опыта

12 000+

сотрудников

1 400+

магазинов

270+

городов

Сотрудничество

Доступность и обмен.
Доступность и обмен

Сеть Улыбка радуги придерживается принципов открытого взаимодействия с партнерами. Вместе мы поставляем на полки только актуальный для покупателей ассортимент. Этому способствует двусторонний обмен опытом между сетью и поставщиками. Двусторонний обмен улучшает знания о предпочтениях покупателей, поэтому мы готовы предоставить свободный доступ к материалам по структуре продаж различных товарных направлений и категорий.

Информационная поддержка.
Информационная поддержка

Для возможности детального мониторинга рынка Сеть предоставляет поставщикам доступ к информационному порталу поставщика. Он содержит всю информацию с возможной детализацией до каждого дня, каждой розничной точки и каждой товарной позиции.

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Контакты

Отдел управления ассортиментом / Направление декоративная косметика и парфюмерия

Руководитель товарного направления: Кармазинова Елена

Телефон: +7 (812) 326-58-51 (Доб. 7860)

Электронная почта: EKarmazinova@tdera.ru

Отдел управления ассортиментом / Товары по уходу за собой

Руководитель товарного направления: Алексеева Инна

Телефон: +7 (812) 326-58-51 (Доб. 7705)

Электронная почта: IAlexeeva@tdera.ru

Отдел управления ассортиментом / Направление товаров для гигиены и чистоты

Руководитель товарного направления: Ошемкова Анна

Телефон: +7 (812) 326-58-51 (Доб. 7854)

Электронная почта: AOshemkova@tdera.ru