Бизнес с Улыбкой -
Это надёжное и стабильное сотрудничество
Опыт и развитие
Сеть магазинов формата дрогери Улыбка радуги - ведущий ритейлер на Северо-Западе России.
Наши магазины занимают устойчивые позиции на рынке по продаже товаров косметики, парфюмерии и бытовой химии. В Сети представлена продукция известных торговых марок и уникальных брендов. Мы обслуживаем в месяц более 2 миллионов покупателей.
Для обеспечения бесперебойной работы магазинов нам требуются надёжные, постоянные и финансово устойчивые поставщики, способные поддерживать растущие потребности Сети.
20+лет опыта
12 000+сотрудников
1 400+магазинов
270+городов
Сотрудничество
Сеть Улыбка радуги придерживается принципов открытого взаимодействия с партнерами. Вместе мы поставляем на полки только актуальный для покупателей ассортимент. Этому способствует двусторонний обмен опытом между сетью и поставщиками. Двусторонний обмен улучшает знания о предпочтениях покупателей, поэтому мы готовы предоставить свободный доступ к материалам по структуре продаж различных товарных направлений и категорий.
Для возможности детального мониторинга рынка Сеть предоставляет поставщикам доступ к информационному порталу поставщика. Он содержит всю информацию с возможной детализацией до каждого дня, каждой розничной точки и каждой товарной позиции.Смотреть презентацию
Контакты
Отдел управления ассортиментом / Направление декоративная косметика и парфюмерия
Руководитель товарного направления: Кармазинова Елена
Телефон: +7 (812) 326-58-51 (Доб. 7860)
Электронная почта: EKarmazinova@tdera.ru
Отдел управления ассортиментом / Товары по уходу за собой
Руководитель товарного направления: Алексеева Инна
Телефон: +7 (812) 326-58-51 (Доб. 7705)
Электронная почта: IAlexeeva@tdera.ru
Отдел управления ассортиментом / Направление товаров для гигиены и чистоты
Руководитель товарного направления: Ошемкова Анна
Телефон: +7 (812) 326-58-51 (Доб. 7854)
Электронная почта: AOshemkova@tdera.ru