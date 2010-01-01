Уважаемые представители подрядных организаций!Компания «Улыбка Радуги» на постоянной основе заинтересована в расширении пула надежных подрядчиков для выполнения строительно-монтажных работ на своих объектах.Мы приглашаем новые организации пройти процедуру аккредитации для рассмотрения возможности взаимовыгодного сотрудничества.
Условия для прохождения аккредитации:
  • Отбор партнеров осуществляется на основе принципов добросовестности и прозрачности.
  • Каждое поступившее предложение будет рассмотрено.
Критерии для положительного решения:
  • Наличие государственной регистрации в качестве юридического лица или ИП в соответствии с законодательством РФ.
  • Наличие действующего свидетельства СРО на выполнение соответствующих видов работ (приветствуется).
  • Наличие у представителя организации надлежащим образом оформленных полномочий на подписание договоров.
  • Гарантия соответствия качества выполняемых СМР требованиям проектной документации, действующих норм и технических регламентов.
Порядок проведения аккредитации:Для начала процедуры просим направить на электронную почту podr.yr.smr@tdera.ru:
  • Карточку предприятия;
  • Письменное предложение о сотрудничестве в свободной форме
После рассмотрения документов с вами свяжется ответственный сотрудник для уточнения деталей и предоставления необходимой информации.Мы открыты для диалога и рады новым партнерам!Добро пожаловать в команду «Улыбки Радуги»