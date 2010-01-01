Уважаемые представители подрядных организаций! Компания «Улыбка Радуги» на постоянной основе заинтересована в расширении пула надежных подрядчиков для выполнения строительно-монтажных работ на своих объектах. Мы приглашаем новые организации пройти процедуру аккредитации для рассмотрения возможности взаимовыгодного сотрудничества.

Условия для прохождения аккредитации: Отбор партнеров осуществляется на основе принципов добросовестности и прозрачности.

Каждое поступившее предложение будет рассмотрено. Критерии для положительного решения: Наличие государственной регистрации в качестве юридического лица или ИП в соответствии с законодательством РФ.

Наличие действующего свидетельства СРО на выполнение соответствующих видов работ (приветствуется).

Наличие у представителя организации надлежащим образом оформленных полномочий на подписание договоров.

Гарантия соответствия качества выполняемых СМР требованиям проектной документации, действующих норм и технических регламентов.

Порядок проведения аккредитации: Для начала процедуры просим направить на электронную почту podr.yr.smr@tdera.ru Карточку предприятия;

Письменное предложение о сотрудничестве в свободной форме