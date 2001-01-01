О нас
Улыбка радуги стабильно развивает свою сеть: с 2016 года на территории России ежегодно появляется свыше новых 100 магазинов компании. Мы ответственно относимся к подбору и аренде площадей, поэтому абсолютное большинство помещений занимаем на долгие годы, выстраивая с владельцами объектов недвижимости крепкие партнерские отношения.Скачать презентацию
20+ лет опыта
12 000+ сотрудников
1 400+ магазинов
200+ городов
Магазины
Дрогери (Drogerie, нем.) - магазин шаговой доступности, площадью 100 - 200 м2, в котором удобно и легко покупать всё самое необходимое для дома и красоты. Наружный и внутренний дизайн магазинов максимально функционален.
3D-тур по магазину
Широкий ассортимент
Удобное расположение
Быстрое обслуживание
Приятный сервис
Ассортимент
В портфеле сети более 60 уникальных брендов, товары которых отмечены многочисленными наградами за качество. И свыше 3 000 SKU собственных торговых марок.
В том числе специализированные товары: продукты здорового питания, товары для животных, азиатская косметика.
15 000+единиц товара
Из которых:
- 50% - товары по уходу за собой
- 30% - декоративная косметика и парфюмерия
- 20% - товары по уходу за домом
В портфеле сети более 60 уникальных брендов, товары которых отмечены многочисленными наградами за качество. И свыше 3 000 SKU собственных торговых марок.
География присутствия
Улыбка радуги — федеральная сеть дрогери, крупнейшая на Северо-Западе и в Поволжье, вторая по величине в России, берущая начало в 2001 г. Наши магазины расположены в 33 регионах страны от Мурманска до Иркутска. На сегодня их уже более 1100.Магазины на карте
Портрет покупателя
Женщина 25 - 45 лет
- Доход — средний плюс.
- Самостоятельно ведёт домашнее хозяйство.
- Жизненные ценности: семья, здоровье, красота, душевное спокойствие.
- Досуг: общение с друзьями, активность в соцсетях, ТВ и пресса, активный отдых.
Требования к помещениям
- Жилой массив с не менее чем 10 000 жителей в радиусе 500 м
- Первый этаж и наличие витрин
- Наличие развитой инфраструктуры
- Возможность размещения рекламной вывески на фасаде
- Электрическая мощность — 10кВт на 100 м2
- Общая площадь — от 130 м2 до 180 м2
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