Улыбка радуги — федеральная сеть дрогери, крупнейшая на Северо-Западе и в Поволжье, вторая по величине в России, берущая начало в 2001 г. Наши магазины расположены в 33 регионах страны от Мурманска до Иркутска. На сегодня их уже более 1100.