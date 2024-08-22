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Ретинол, азелаин, витамин С: гайд по активным средствам для лица.
Ретинол, азелаин, витамин С: гайд по активным средствам для лицаЧто такое активы в уходовой косметике и какие средства нужны для кожи в холодное время года? Рассказали в статье.
9 минут
Обзор
Без хандры: как позаботиться о своем организме осенью.
Без хандры: как позаботиться о своем организме осеньюКак помочь себе пережить холодные дни и «осеннюю хандру» - делимся секретами в этой статье.
7 минут
Советы
Восстановить всё: почему выпадают волосы и что делать.
Восстановить всё: почему выпадают волосы и что делатьКак остановить осенний «волосопад» и восстановить волосы после летнего солнца — рассказываем в этой статье.
4 минуты
Советы
Гайд: как навести порядок в доме без больших вложений.
Гайд: как навести порядок в доме без больших вложенийЭксперты рассказали как сделать дом чище и красивее, а заодно разобрать гардероб к новому сезону
8 минут
Советы
Хочу/могу: бюджетные аналоги бестселлеров для макияжа.
Хочу/могу: бюджетные аналоги бестселлеров для макияжаРассказываем как покупать себе любимой приятные штучки для макияжа, не тратя недельный бюджет
4 минуты
Обзор
Вы неправильно чистили зубы: 5 ошибок домашнего ухода.
Вы неправильно чистили зубы: 5 ошибок домашнего уходаСтоматолог рассказала каких ошибок стоит избегать в в уходе за зубами и деснами.
4.5 минуты
Советы
7 трендов осеннего маникюра 2024.
7 трендов осеннего маникюра 2024Собрали идеи модного маникюра на осень. Выбирайте цвет ноготочков :)
3 минуты
Советы
Что носить осенью 2024: леопард, замша и куртка «рабочего».
Что носить осенью 2024: леопард, замша и куртка «рабочего»Собрали горячие тренды для вашего осеннего гардероба: в одежде, обуви, аксессуарах. Вдохновляйтесь и наслаждайтесь осенью!
7 минут
Советы
5 новинок в каталоге «Улыбки», которые стоит попробовать.
5 новинок в каталоге «Улыбки», которые стоит попробоватьЧто новенького в каталоге «Улыбки радуги»? Рассказываем в этой статье.
4 минуты
Обзор
Лунный календарь стрижек и ухода на сентябрь 2024.
Лунный календарь стрижек и ухода на сентябрь 2024Узнали у астролога какие дни сентября лучше всего подойдут для заботы о себе ♥
4 минуты
Советы
«Растут волосы на лице — что делать?» .
«Растут волосы на лице — что делать?» Почему у женщин растут волосы на лице и что с ними делать: брить или не брить? Ответили в статье.
5 минут
Советы
Как спасти кожу после бородатых поцелуев.
Как спасти кожу после бородатых поцелуевУзнали у эксперта как защитить кожу, если ваш мужчина — настоящий бородач. Скорее читайте :)
3 минуты
Советы