закажи заранее и забери в любимом магазине. Бережно и быстро соберём заказ по лучшим ценам. Заказ будет готов в течение 1 часа;

закажи заранее и забери в любимом магазине. Бережно и быстро соберём заказ по лучшим ценам. Заказ будет готов в течение 1 часа;

Добавляйте товар в корзину, затем жмите «Оформить заказ» Отслеживайте статус заказа по смс или в личном кабинете.

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Выбирайте всё необходимое через каталог или строку поиска в верхней части экрана Чтобы ускорить поиск, используйте фильтры и сортировку.

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Органичения Не более 100 л по объёму и 50 кг по весу - сумма всех заказов на одного покупателя в один пункт выдачи за 24 часа. Если вам требуется больший заказ, воспользуйтесь несколькими пунктами выдачи.

В магазин Макс. объём - от 60 до 100 л Макс. вес - 19 кг В магазин через час Макс. объём - 80 л Макс. вес - 19 кг Курьером Макс. объём - 50 л Макс. вес - 20 кг Почта России Макс. объём - 30 л Макс. вес - 14 кг Почтоматы Макс. объём - 14 л Макс. вес - 14 кг