Заказ
Как создать
Укажите свой город на сайте или в приложенииЧтобы мы показали цены, акции и наличие именно в вашем регионе.
Выбирайте всё необходимое через каталог или строку поиска в верхней части экранаЧтобы ускорить поиск, используйте фильтры и сортировку.
Добавляйте товар в корзину, затем жмите «Оформить заказ»Отслеживайте статус заказа по смс или в личном кабинете.
Где оформить
Регистрируйся на сайте, чтобы воспользоваться всеми преимуществами:
Сайт
- отслеживай статус заказа;
- получай спецпредложения и участвуй в закрытых распродажах;
- просматривай истории заказов;
- получай баллы за покупки.
Скачай мобильное приложение и пользуйся преимуществами:
Мобильное приложение
- закажи заранее и забери в любимом магазине. Бережно и быстро соберём заказ по лучшим ценам. Заказ будет готов в течение 1 часа;
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- подключай любимый бренд месяца, копи достижения и получай награды;
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ОрганиченияНе более 100 л по объёму и 50 кг по весу - сумма всех заказов на одного покупателя в один пункт выдачи за 24 часа. Если вам требуется больший заказ, воспользуйтесь несколькими пунктами выдачи.
Макс. объём - от 60 до 100 лМакс. вес - 19 кг
В магазин
Макс. объём - 80 лМакс. вес - 19 кг
В магазин через час
Макс. объём - 50 лМакс. вес - 20 кг
Курьером
Макс. объём - 30 лМакс. вес - 14 кг
Почта России
Макс. объём - 14 лМакс. вес - 14 кг
Почтоматы
Макс. объём - от 60 до 100 лМакс. вес - 19 кг
В магазин
Макс. объём - 80 лМакс. вес - 19 кг
В магазин через час
Макс. объём - 50 лМакс. вес - 20 кг
Курьером
Макс. объём - 30 лМакс. вес - 14 кг
Почта России
Макс. объём - 14 лМакс. вес - 14 кг
Почтоматы
Могут ли отменить заказ?
- В некоторых случаях происходит отмена заказа интернет-магазином: отсутствие товара на складе; отсутствие подтверждения покупателя при изменениях в составе заказа или при курьерской доставке в течение 3 дней; отсутствие оплаты заказа при выборе способа оплаты «На сайте» в течение 24 часов.
- Если покупка не соответствует вашим ожиданиям или имеет недостатки, вы можете вернуть товар в магазин в течение 14 дней. Вам необходимо связаться с нами: по телефону: 8-800-505-66-00 (Пн-Вс, с 9 до 21); по электронной почте: callcenter@r-ulybka.ru (Пн-Вс, с 9 до 21).
- Вместе с оператором уточните детали по проблеме и выберите вариант решения.
Можно ли сделать корректировку заказа, отменить некоторые позиции или изменить способ оплаты?
Изменить заказ после того, как он сформирован невозможно. Если вам необходимо изменить состав заказа или способ оплаты, вы можете отменить текущий заказ и создать новый, откорректировав его по своему усмотрению. Чтобы отменить заказ, вам необходимо зайти в Личный кабинет и и нажать кнопку Отменить заказ.
Как узнать статус заказа?
Информирование о статусе заказа осуществляется по электронной почте и в СМС. Кроме того, вы можете самостоятельно отслеживать статус прохождения заказа в Личном Кабинете.
Возможно ли отказаться от заказываемого товара в интернет-магазине на кассе?
От заказа можно отказаться в момент его получения. Если вы оплатили заказ и забрали его из пункта самовывоза, то возврат можно осуществить в тот же день, вернув всю посылку. При получении заказа в Пункте выдачи, просим вас, по возможности, проверять товар.
Оплата
Для заказов на сумму от 5 000 рублей доступна только онлайн-оплата на сайте. Максимальное время ожидания оплаты по заказу – 24 часа. В случае отсутствия оплаты заказ не может быть доставлен и будет отменён.
Способы оплаты
Картой онлайн
- В магазине
- Доставка курьером
- В отделении и почтоматах Почты России
- Через маркетплейсы
Картой при получении
- В магазине
- Доставка курьером
Наличными
- В магазине
- Доставка курьером
Возврат
Если покупка не соответствует вашим ожиданиям или имеет недостатки, возможен возврат в течение 14 дней! Вам необходимо сразу же связаться с нами по телефону или почте. Вместе с оператором уточните детали по проблеме и выберите вариант решения.
Заказ хранится в пункте выдачи 7 календарных дней. Если вы не смогли прийти и забрать заказ, мы свяжемся с вами и уточним срок, в течение которого вы сможете забрать заказ. Если вы повторно не явились, то заказ будет возвращен на склад и расформирован.
Если покупка не соответствует вашим ожиданиям или имеет недостатки, возможен возврат в течение 14 дней! Вам необходимо сразу же связаться с нами по телефону или почте. Вместе с оператором уточните детали по проблеме и выберите вариант решения.
Контакты для связи
8 800 505-66-00пн-вс, 09:00 - 21:00
callcenter@r-ulybka.ruпн-вс, 09:00 - 21:00Бесплатно с любого телефона по России