Заказ
Как создать
Укажите свой город на сайте или в приложении.
Укажите свой город на сайте или в приложенииЧтобы мы показали цены, акции и наличие именно в вашем регионе.
Выбирайте всё необходимое через каталог или строку поиска в верхней части экрана.
Выбирайте всё необходимое через каталог или строку поиска в верхней части экранаЧтобы ускорить поиск, используйте фильтры и сортировку.
Добавляйте товар в корзину, затем жмите «Оформить заказ».
Добавляйте товар в корзину, затем жмите «Оформить заказ»Отслеживайте статус заказа по смс или в личном кабинете.
Где оформить
Сайт.
Сайт
Регистрируйся на сайте, чтобы воспользоваться всеми преимуществами:
  • отслеживай статус заказа;
  • получай спецпредложения и участвуй в закрытых распродажах;
  • просматривай истории заказов;
  • получай баллы за покупки.
Мобильное приложение.
Мобильное приложение
Скачай мобильное приложение и пользуйся преимуществами:
  • закажи заранее и забери в любимом магазине. Бережно и быстро соберём заказ по лучшим ценам. Заказ будет готов в течение 1 часа;
  • следи за бонусным балансом карты лояльности и копи баллы;
  • получай купоны, промокоды, персональные предложения;
  • подключай любимый бренд месяца, копи достижения и получай награды;
  • участвуй в конкурсах и экономь вместе с улыбкой.
ОрганиченияНе более 100 л по объёму и 50 кг по весу - сумма всех заказов на одного покупателя в один пункт выдачи за 24 часа. Если вам требуется больший заказ, воспользуйтесь несколькими пунктами выдачи.
В магазин.
В магазин
Макс. объём - от 60 до 100 лМакс. вес - 19 кг
В магазин через час.
В магазин через час
Макс. объём - 80 лМакс. вес - 19 кг
Курьером.
Курьером
Макс. объём - 50 лМакс. вес - 20 кг
Почта России.
Почта России
Макс. объём - 30 лМакс. вес - 14 кг
Почтоматы.
Почтоматы
Макс. объём - 14 лМакс. вес - 14 кг
В магазин.
В магазин
Макс. объём - от 60 до 100 лМакс. вес - 19 кг
В магазин через час.
В магазин через час
Макс. объём - 80 лМакс. вес - 19 кг
Курьером.
Курьером
Макс. объём - 50 лМакс. вес - 20 кг
Почта России.
Почта России
Макс. объём - 30 лМакс. вес - 14 кг
Почтоматы.
Почтоматы
Макс. объём - 14 лМакс. вес - 14 кг
  • В некоторых случаях происходит отмена заказа интернет-магазином: отсутствие товара на складе; отсутствие подтверждения покупателя при изменениях в составе заказа или при курьерской доставке в течение 3 дней; отсутствие оплаты заказа при выборе способа оплаты «На сайте» в течение 24 часов.
  • Если покупка не соответствует вашим ожиданиям или имеет недостатки, вы можете вернуть товар в магазин в течение 14 дней. Вам необходимо связаться с нами: по телефону: 8-800-505-66-00 (Пн-Вс, с 9 до 21); по электронной почте: callcenter@r-ulybka.ru (Пн-Вс, с 9 до 21).
  • Вместе с оператором уточните детали по проблеме и выберите вариант решения.
Изменить заказ после того, как он сформирован невозможно. Если вам необходимо изменить состав заказа или способ оплаты, вы можете отменить текущий заказ и создать новый, откорректировав его по своему усмотрению. Чтобы отменить заказ, вам необходимо зайти в Личный кабинет и и нажать кнопку Отменить заказ.
Информирование о статусе заказа осуществляется по электронной почте и в СМС. Кроме того, вы можете самостоятельно отслеживать статус прохождения заказа в Личном Кабинете.
От заказа можно отказаться в момент его получения. Если вы оплатили заказ и забрали его из пункта самовывоза, то возврат можно осуществить в тот же день, вернув всю посылку. При получении заказа в Пункте выдачи, просим вас, по возможности, проверять товар.
Оплата
Для заказов на сумму от 5 000 рублей доступна только онлайн-оплата на сайте. Максимальное время ожидания оплаты по заказу – 24 часа. В случае отсутствия оплаты заказ не может быть доставлен и будет отменён.
visa.
master-card.
maestro.
mir.
Способы оплаты
Картой онлайн
Картой онлайн
  • В магазине
  • Доставка курьером
  • В отделении и почтоматах Почты России
  • Через маркетплейсы
Картой при получении
Картой при получении
  • В магазине
  • Доставка курьером
Наличными
Наличными
  • В магазине
  • Доставка курьером
Возврат
Возврат.
Заказ хранится в пункте выдачи 7 календарных дней. Если вы не смогли прийти и забрать заказ, мы свяжемся с вами и уточним срок, в течение которого вы сможете забрать заказ. Если вы повторно не явились, то заказ будет возвращен на склад и расформирован.

Если покупка не соответствует вашим ожиданиям или имеет недостатки, возможен возврат в течение 14 дней! Вам необходимо сразу же связаться с нами по телефону или почте. Вместе с оператором уточните детали по проблеме и выберите вариант решения.
Контакты для связи
8 800 505-66-00пн-вс, 09:00 - 21:00
callcenter@r-ulybka.ruпн-вс, 09:00 - 21:00
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