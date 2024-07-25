Топ-5 осенних новинок косметики в магазинах «Улыбка радуги» Сеть магазинов по уходу за собой «Улыбка радуги» определила 5 эксклюзивных брендов, которые готовы порадовать покупателей новинками косметики в этом сезоне.
В Туле открылся юбилейный магазин «Улыбка радуги» Сеть магазинов по уходу за собой «Улыбка радуги» открыла 1500 торговых точек. Юбилейный магазин открылся в г. Тула на ул. Демонстрации, 36.
Тушь, салфетки и travel-версии: «Улыбка радуги» назвала самые продаваемые товары лета 2024 Аналитики сети магазинов по уходу за собой «Улыбка радуги» провели исследование потребительской корзины и определили самые популярные товары лета.
«Улыбка радуги» организует бьюти-зону на фестивале «МамаПати» в Москве 24 августа с 11:00 до 20:00 «Улыбка радуги» ждет вас на семейном фестивале «МамаПати» в парке «Кузьминки» в Москве!
Выбор Комсомолки: «Улыбка радуги» вошла в число номинантов национальной премии «50 Легендарных брендов» «Улыбка радуги» вошла в число номинантов национальной премии медиагруппы «Комсомольская правда». Сеть попала в номинацию Современные легендарные бренды.
«Улыбка радуги» взяла бронзу в номинации «лучшие корпоративные медиа» Telegram-канал «Улыбки радуги» занял третье место в номинации «King Content: лучшие корпоративные медиа»
С какой птичкой «Улыбке» дальше по пути? Присоединяйтесь к голосованию за нового персонажа сети «Улыбка радуги»!
Столица закатов и улыбок: в Нижнем Новгороде открывается «Улыбка радуги» В августе в Нижнем Новгороде появятся первые магазины сети «Улыбка радуги».
В Калуге появилась своя «Улыбка» 15 июля для жителей Калуги открылся первый магазин «Улыбка радуги».