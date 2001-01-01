Открой свою УЛЫБКУ!Готовое решение для успешного бизнеса
Надёжный партнёр
Компания «Улыбка радуги» является крупнейшей федеральной сетью магазинов дрогери, специализирующейся на товарах для красоты, личной гигиены и чистоты. География присутствия охватывает 33 региона страны, простираясь от Мурманска до Иркутска. С момента основания в 2001 году компания достигла значительных высот.
1 400+ магазинов
270+ городов
20+ лет опыта
Сотрудничество
Если у вас есть опыт ведения бизнеса в вашем регионе
Если вы готовы инвестировать в свой бизнес от 5 млн. ₽
Если вы хотите открыть 2-3 или более магазинов
Если вы увлечены идеей развития своих магазинов
Мы будем рады сотрудничать с вами в рамках проекта Франшиза!
Магазины
Преимущества
- Быстрое обслуживание
- Удобное расположение
- Широкий ассортимент
- Приятный сервис
Показатели в месяц
- +2 000 000 ₽ - Выручка
- +250 000 ₽ - Прибыль
- +800 000 ₽ - Маржа
- 15 000 ед. товара - Ассортимент
5 шaгов к открытию мaгaзинa
Заявка в компанию и знакомство с условиями партнерства
- звонок в компанию
- переговоры
- обсуждение условий договора
Поиск и согласование помещения
- поиск помещения
- оценка экономической эффективности
- согласование помещения
Подписание пакета договора
- подписание договора
- оплата паушального взноса
- передача портфеля франчайзи
Подбор и обучение персонала
- поиск и согласование персонала
- обучение директора магазина
Подготовка магазина к открытию
- разработка зонирования и дизайн-проект
- разработка внутреннего и внешнего оформления магазина
- разработка технического требования к ремонту помещения
- монтаж вывески и оборудования
- монтаж торгового оборудования и касс
- поставка товара
- выкладка товара в магазине
- торжественное открытие магазина
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Контакты
Отдел продаж франшизы
Руководитель направления: Кузьмина Наталья
Телефон: +7 (812) 326-58-58 (Доб. 7205) / +7 (912) 335-48-61
Электронная почта: NVKuzmina@tdera.ru
Для предложений: franchise@r-ulybka.ru