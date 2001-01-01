Открой свою УЛЫБКУ!Готовое решение для успешного бизнеса
Надёжный партнёр
Компания «Улыбка радуги» является крупнейшей федеральной сетью магазинов дрогери, специализирующейся на товарах для красоты, личной гигиены и чистоты. География присутствия охватывает 33 региона страны, простираясь от Мурманска до Иркутска. С момента основания в 2001 году компания достигла значительных высот.
1 400+ магазинов
270+ городов
20+ лет опыта
Сотрудничество

Если у вас есть опыт ведения бизнеса в вашем регионе

Если вы готовы инвестировать в свой бизнес от 5 млн. ₽

Если вы хотите открыть 2-3 или более магазинов

Если вы увлечены идеей развития своих магазинов

Мы будем рады сотрудничать с вами в рамках проекта Франшиза!

Магазины

Преимущества

  • Быстрое обслуживание
  • Удобное расположение
  • Широкий ассортимент
  • Приятный сервис

Показатели в месяц

  • +2 000 000 ₽ - Выручка
  • +250 000 ₽ - Прибыль
  • +800 000 ₽ - Маржа
  • 15 000 ед. товара - Ассортимент
5 шaгов к открытию мaгaзинa

Заявка в компанию и знакомство с условиями партнерства

  • звонок в компанию
  • переговоры
  • обсуждение условий договора

Поиск и согласование помещения

  • поиск помещения
  • оценка экономической эффективности
  • согласование помещения

Подписание пакета договора

  • подписание договора
  • оплата паушального взноса
  • передача портфеля франчайзи

Подбор и обучение персонала

  • поиск и согласование персонала
  • обучение директора магазина

Подготовка магазина к открытию

  • разработка зонирования и дизайн-проект
  • разработка внутреннего и внешнего оформления магазина
  • разработка технического требования к ремонту помещения
  • монтаж вывески и оборудования
  • монтаж торгового оборудования и касс
  • поставка товара
  • выкладка товара в магазине
  • торжественное открытие магазина
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Контакты

Отдел продаж франшизы

Руководитель направления: Кузьмина Наталья

Телефон: +7 (812) 326-58-58 (Доб. 7205) / +7 (912) 335-48-61

Электронная почта: NVKuzmina@tdera.ru

Для предложений: franchise@r-ulybka.ru