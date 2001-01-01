Компания «Улыбка радуги» является крупнейшей федеральной сетью магазинов дрогери, специализирующейся на товарах для красоты, личной гигиены и чистоты. География присутствия охватывает 33 региона страны, простираясь от Мурманска до Иркутска. С момента основания в 2001 году компания достигла значительных высот.