Мы внимательно относимся к каждому информационному запросу, поступающему в компанию. Эксперты «Улыбки радуги» готовы оперативно ответить на актуальные вопросы и дать комментарии на различные темы: развитие формата магазинов у дома, создание собственных торговых марок, импортозамещение, внедрение IT-технологий. Наша цель - предоставить вам наиболее полную и полезную информацию.