Пресс-центрБудем рады рассказать о себе и поделиться опытом
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Мы внимательно относимся к каждому информационному запросу, поступающему в компанию. Эксперты «Улыбки радуги» готовы оперативно ответить на актуальные вопросы и дать комментарии на различные темы: развитие формата магазинов у дома, создание собственных торговых марок, импортозамещение, внедрение IT-технологий. Наша цель - предоставить вам наиболее полную и полезную информацию.
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Спикеры
Современные аспекты управления крупным бизнесом. Трансформация бизнеса и развитие инноваций в ритейле. Мотивация сотрудников крупной сети. Глобальные вопросы рынка дрогери и ритейла.Фотография
Баулин Алексей ВадимовичГенеральный директор
Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов в ритейле. Корпоративные информационные системы в B2B и B2C. Разработка программного обеспечения внутренними командами. Аналитические инструменты в ритейле, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Организация проектов внедрения программного обеспечения в ритейле.Фотография
Бекиш Максим ЭриковичДиректор по IT
Стратегический и операционный HR в ритейле. HR-инструменты для решения ключевых бизнес-задач в ритейле. Дизайн организационной структуры и рабочего пространства. Антикризисное управление персоналом.Фотография
Гусакова Ирина ИсааковнаДиректор по персоналу
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