Компания про людей и для людей
12 000 сотрудников
1 400+ магазинов
20 лет заботимся о сотрудниках
Нас выбирают за:
Открытость
Слышим сотрудников и реализуем их идеи и пожелания.
Комфорт
Предоставляем гибкий подход к графикам и формам занятости.
Надёжность
Крупная российская компания, гарантируем стабильность.
Развитие
Даем простор для карьерного роста.
Заботу
Более 20 партнерских и собственных программ поддержки сотрудников
О работе - из первых рукПодписывайтесь на наше сообщество в ВК и взгляните на работу глазами сотрудников.Подписаться
Вакансии
391 вакансия
Место работы
График
Тип занятости
Смены
Режим работы
391 вакансия
Инженер технической поддержкиот 52 000 рублей до вычета НДФЛ
до вычета НДФЛ
Санкт-Петербург
от 1 года
Категорийный менеджер
до вычета НДФЛ
Санкт-Петербург
5/2
от 3 лет
Продавец-кассир от 26000 до 28000
до вычета НДФЛ
Псков
гибкий
не требуется
Продавец-кассир от 26500 до 29000
до вычета НДФЛ
Великий Новгород
полная занятость
не требуется
Продавец-кассирот 25000 до 28000
до вычета НДФЛ
Пестово
гибкий
не требуется
Продавец-кассир от 29500 до 33400
до вычета НДФЛ
Кириши
полная занятость
не требуется
Продавец-кассир 22000-25000
до вычета НДФЛ
Ломоносов
полная занятость
не требуется
Продавец-кассирот 37 000 до 46 000 ₽ до вычета налогов
до вычета НДФЛ
Волосово
полная занятость
не требуется
Продавец-кассир от 25000 до 28000
до вычета НДФЛ
Старая Русса
полная занятость
не требуется
Продавец кассирот 25000 до 28000
до вычета НДФЛ
Боровичи
полная занятость
не требуется