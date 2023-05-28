Самовывоз
Из магазина
Самовывоз к выбранной дате
Стоимость
- Бесплатно при заказе от 2 000 ₽
- 99 ₽ при заказе до 1 999 ₽
Сроки1 - 3 дня
Ограничения
- Максимальный объём - 60 л
- Максимальный вес - 19 кг
СтоимостьБесплатно при заказе от 500 ₽
СрокиСрок зависит от региона доставки, вы увидите его при оформлении заказа
Ограничения
- Максимальный объём - 100 л
- Максимальный вес - 19 кг
- Срок хранения заказа - 7 дней.
- Способ оплаты зависит от выбранного пункта выдачи.
Самовывоз через час
СтоимостьБесплатно при заказе на любую сумму
СрокиЧерез 1 час
Ограничения
- Максимальный объём - 80 л
- Максимальный вес - 19 кг
- Срок хранения заказа - 2 дня.
- Способ оплаты зависит от выбранного пункта выдачи.
Из отделения Почты России
Сроки
Доставка осуществляется в регламентированные Почтой России сроки, которые могут быть увеличены при наличии выходных дней.
Стоимость
Точная стоимость доставки зависит от веса и суммы заказа и будет указана при оформлении заказа.
Ограничения
- Максимальный объём - 30 л
- Максимальный вес - 14 кг
- Срок хранения заказа - 30 дней.
- Способ оплаты только онлайн на сайте.
Из почтомата
Сроки
Доставка осуществляется в регламентированные Почтой России сроки, которые могут быть увеличены при наличии выходных дней.
Стоимость
Точная стоимость доставки зависит от веса и суммы заказа и будет указана при оформлении заказа.
Ограничения
- Максимальный объём - 14 л
- Максимальный вес - 14 кг
- Срок хранения заказа - 3 дня.
- Способ оплаты только онлайн на сайте.
Доставка
Курьером
Стоимость
- Бесплатно при заказе от 2 000 ₽
- 99 ₽ при заказе до 1 999 ₽
Сроки1 - 2 дня
Ограничения
- Максимальный объём - 60 л
- Максимальный вес - 19 кг
- Доставка заказов осуществляется курьерской службой PONY Express ежедневно с 9 до 19 часов. В праздничные дни возможно изменение интервалов доставки.
- Если адрес доставки находится на территории с ограниченным доступом, доставка осуществляется до первого пропускного пункта (шлагбаум, пункт охраны и т.д.)
- На территорию медицинских учреждений доставка курьером не осуществляется.
- Доставка курьером на адрес доступна в городах: Санкт-Петербург, Кудрово, Мурино, Всеволожск, Колпино, Петергоф, Пушкин, Шушары, Гатчина, Ломоносов, Отрадное, Парголово, Тосно, Красное село, Сертолово, Сестрорецк, Кронштадт, Шлиссельбург, Коммунар, Павловск.
Маркетплейсы
Условия могут отличаться от региона, города, времени суток. Актуальная информация есть только в приложении и на сайте маркетплейса.
- Когда заказ будет готов к выдаче, мы пришлём смс-уведомление и письмо на почту. Вы можете самостоятельно отслеживать статус заказа в Личном Кабинете.
Получите отправление 200961822451** в ОПС 196105 до 28.05.2023
- Для получения заказа в пункте выдачи необходимо назвать номер заказа, который указан в сообщении, письме или в Личном кабинете.
Отправление 200961822451** в почтомате Почта России. Хранение до 02.05.20223. Код доступа 5710**