ПростоВыбирайте товары из ассортимента ближайшего магазина и забирайте заказ в течение часа.
ВыгодноПользуйтесь функциями, которые помогут экономить: копите Достижения, подключайте Тарифы, выбирайте Любимый бренд.
УдобноВаша карта лояльности всегда будет при себе. Войдите по номеру телефона, и действующая карта автоматически подтянется. Или можете выпустить новую.
Всё самое главное – на экранеНа главном экране можно следить за статусом карты и количеством накопленных баллов. Можно проверять персональные скидки и купоны, чтобы не упустить выгодных акций и интересных предложений.
Удобный поиск товаровВо вкладке Каталог можно посмотреть товары, разделённые по категориям. Можно искать товары по бренду или по конкретному названию – в строке поиска вверху страницы.
Любимые товары не потеряютсяОсобенные для вас товары можно помечать сердечком, и тогда они отправятся в раздел Избранное, где их потом можно будет быстро найти.
Важные данные в одном местеВ разделе Меню находится вся необходимая информация. Здесь можно поменять город или данные профиля, а также заблокировать карту – если потеряли. Можно увидеть ответы на частые вопросы и быстро связаться с нами.
Покупайте через приложениеили пользуйтесь им на кассе магазина
СамовывозВыбирайте товары из ассортимента магазина, удобного по расположению. Оформляйте заказ, а работники соберут его в течение часа. Когда заказ будет готов к выдаче, пришлём смс. Он будет ждать вас в магазине 2 дня. Оформить самовывоз можно в любом городе, где есть магазины “Улыбка радуги”, а способы оплаты зависят от пункта выдачи.
В розничном магазинеВ офлайн-магазине можно показывать карту лояльности с экрана мобильного приложения. Больше не будет необходимости носить с собой пластиковую карту или называть кассиру номер телефона. Кнопка “Показать карту” находится на главном экране мобильного приложения.
Зарабатывайте ещё больше балловс помощью мобильного приложения
Любимый брендКаждый месяц выбирайте один бренд, за который будете получать больше баллов. Мы начислим дополнительные баллы, если в чеке будут любые товары выбранного бренда, даже акционные.Подробнее
ТарифыПодключайте тарифы и получайте повышенный возврат баллами, дополнительные скидки и подарки.Подробнее
ДостиженияВыполняйте привычные действия и получайте гарантированное вознаграждение: скидку или повышенный возврат баллами на карту.Подробнее