Самовывоз Выбирайте товары из ассортимента магазина, удобного по расположению. Оформляйте заказ, а работники соберут его в течение часа. Когда заказ будет готов к выдаче, пришлём смс. Он будет ждать вас в магазине 2 дня. Оформить самовывоз можно в любом городе, где есть магазины “Улыбка радуги”, а способы оплаты зависят от пункта выдачи.